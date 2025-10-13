Torununu kurtarmak isterken tren çarptı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde raylardaki torununu kurtaran kadın, trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

'da raylardaki torununu kurtarmak isteyen kadına çarptı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Isparta seferini yapan tren, Gerenkova Mahallesi'nde Selvi Polat'a (75) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıkları, Selvi Polat'ın, rayda oturan torununu çekerek kurtardığını ancak kendisine trenin çarptığını ifade etti.

