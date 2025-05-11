Torunuyla markete gitti, cüzdanı çalındı

Antalya'da yaşayan emekli 68 yaşındaki İbrahim Berkyez, 6 yaşındaki torunuyla birlikte alışveriş yapmak üzere markete gitti.

Berkyez'in alışveriş sırasında eşofmanının fermuarı bozuk olduğu için kuru gıda reyonundaki rafın üzerine bıraktığı cüzdanı saniyeler izinde çalındı.

"400 LİRA NAKİT PARAM VARDI"

Yaşadıklarını anlatan Berkyez, "Torunuma muz almak istedim. Fermuarım arızalıydı, cüzdanı alışveriş yaptığım reyonun üzerine koydum. İki dakika sonra alırım dedim ama baktım ki yok. Hemen görevliye söyledim, kamera kayıtlarını izledik. İçinde 400 lira nakit param, kimliğim, kredi kartlarım vardı." dedi.

"İNŞALLAH HAK ETTİĞİ CEZAYI ALIR"

Berkyez, kredi kartlarını hemen iptal ettirdiğini, yeni kimlik çıkarmadığını ve hırsızın yakalanması umuduyla beklediğini belirtti.

Olayın üzerinden yaklaşık 10-12 gün geçtiğini belirten Berkyez, "Bize neyse şükür ama bazı insanlar emekli maaşlarını bile kaybediyor, o garibanlara üzülürüm. İnşallah yakalanır ve hak ettiği cezayı alır." diye konuştu.