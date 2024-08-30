Tost büfesinde uyuşturucu satışı

Düzce’de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele sürüyor.



Güvenlik güçlerinin yaptığı istihbarı çalışmalar sonucu şüpheli B.K. isimli kişinin işletmiş olduğu tost büfesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı ve ikametinin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla iş yeri ve ikamette arama yapıldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE

Yapılan aramada şüphelinin ikamette yapılan aramada 5 bin 320 gram kubar esrar, 25 adet 7,65 çapında tabanca fişeği, bahçesinde 134 adet boyları 60 ile 230 santim ekili Hint keneviri bitkisi, işyerinde yapılan aramada 3,07 gram esrar 1.20 gram sigaraya sarılmış esrar ele geçirildi.



Şüpheli B.K. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak, uyuşturucu madde yetiştirmek ve 6136 SKM suçlarından adli işlem başlatıldı.

