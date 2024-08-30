Tost büfesinde uyuşturucu satışı

Düzce’de tost büfesinde uyuşturucu madde sattığı iddia edilen şüphelinin iş yeri ve ikametinde arama yapıldı. Aramada çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Tost büfesinde uyuşturucu satışı

’de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele sürüyor.

Güvenlik güçlerinin yaptığı istihbarı çalışmalar sonucu şüpheli B.K. isimli kişinin işletmiş olduğu tost büfesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı ve ikametinin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla iş yeri ve ikamette arama yapıldı.

ÇOK SAYIDA MADDE

Yapılan aramada şüphelinin ikamette yapılan aramada 5 bin 320 gram kubar esrar, 25 adet 7,65 çapında tabanca fişeği, bahçesinde 134 adet boyları 60 ile 230 santim ekili Hint keneviri bitkisi, işyerinde yapılan aramada 3,07 gram esrar 1.20 gram sigaraya sarılmış esrar ele geçirildi.

Şüpheli B.K. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak, uyuşturucu madde yetiştirmek ve 6136 SKM suçlarından adli işlem başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Metrobüs kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

TÜRKİYE HABERLERİ

Çin'de yaşanan olay tartışmalara yol açtı: Uçakta ağlayan çocuğu tuvalete kitlediler!

Çin'de yaşanan olay tartışmalara yol açtı: Uçakta ağlayan çocuğu tuvalete kitlediler!

Yüksekova'da görüntülenen çekirge büyüklüğüyle dikkat çekti

Yüksekova'da görüntülenen çekirge büyüklüğüyle dikkat çekti

Oğlu tarafından dolandırılan babanın pankartlı intikamı

Oğlu tarafından dolandırılan babanın pankartlı intikamı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil yayaya çarpıp takla attı: 2 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil yayaya çarpıp takla attı: 2 yaralı

Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Önce araca çarptı sonra refüje çıktı

Önce araca çarptı sonra refüje çıktı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...