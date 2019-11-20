'Tosuncuk' için Kiev'de aranıyor ilanı (Ödül 350 bin dolar)

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın afişleri asıldı.

Kentin işlek noktalarına asılan afişlerde Mehmet Aydın'ı bulana 350 bin dolar ödül verileceği belirtildi.

Afişin, Çiftlik Bank dolandırıcılığı mağdurları tarafından hazırlandığı tahmin ediliyor.

27 yaşındaki 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu Çiftlikbank organizasyonu ile 130 binin üzerinde katılımcıdan 1 milyar liradan fazla para topladı. Bu paranın yaklaşık 3'te 1 ile ortadan kaybolan Aydın'ın nerede olduğu henüz saptanamadı.

"Tosuncuk" lakaplı Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu Interpol'un 'Most Wanted' listesine de alındı.

Zanlının gözaltı fotoğrafları da Interpol kayıtlarına girdi.



ÇİFTLİK BANK İDDİANAMESİ HAZIRLANDI

