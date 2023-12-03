"Tosuncuk" ve ağabeyine "bank" cezası

Çiftlik Bank ana davasında "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın gerekli izinleri almadan "bank" ismini kullanmaları ile ilgili davada karar çıktı.



İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu 2 yıl 6’şar ay hapis cezası ve 10’ar lira adli para cezası kararı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi Aydın kardeşlerinin istinaf başvurusunu redderek kararı onadı.



13 Nisan 2023 tarihinde Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Mehmet Aydın ve Fatih Aydın "Bankacılık Kanununa Aykırılık" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti.

Ayrıca sanıklar hakkında 10 bin lira adli para cezası uygulanmıştı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede sanıkların, şirketlerinin reklam ve ürünlerinde ilgili kurumlardan izin almadan "Bank" ifadesini kullandıkları gerekçesiyle, "5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.