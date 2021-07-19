'Tosuncuk'un avukatlarından Bitcoin açıklaması

Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın avukatları tutuklamanın ardından tüm süreci ilk kez anlattı.

Avukat, müvekkili Mehmet Aydın’ın teslim olma sürecini şöyle anlattı:

“Müvekkilimiz Mehmet Aydın, teslim olmadan 2 hafta önce bizi aradı ve teslim olmak istediğini söyledi. Biz de kendisine sürecin nasıl işleyeceğini anlattık. Daha sonra teslim olmadan bir gün önce bize bu videoyu gönderdi. Biz de gönderdiği videoyu kamuoyu ile paylaşarak insanları durumdan haberdar ettik.”



"ASIL AMACI ZARARLARI GİDERMEK"



Aydın’ın iddianamedeki 64 milyon liralık mağduriyeti gördükten sonra teslim olmaya karar verdiği yönündeki iddialara da cevap veren avukatı, “Müvekkilimiz hakkında Anadolu Adliyesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dosyada mağdurların zararı 64 milyon olarak görülüyor. Farklı bir dosyası daha var. Bu durumda zararlar artacaktır. Kendisinin 64 milyonu görüp geldiği gerçeği yansıtmıyor. Asıl amacı zararları gidermek ve zararları giderme gayesiyle şu an burada bulunuyor” dedi.

"BİTCOİN’İ DE YOK MAL VARLIĞI DA"



Müvekkillerinin mal varlığı ya da Bitcoin hesaplarının olmadığını belirten avukat, firmalarına ise kayyum atandığını belirterek, “Mehmet Aydın’ın kendisine ait mal varlığı ve Bitcoin hesapları olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

"Bitcoinleri yok ama sahip olduğu firmaların mal varlıklarının satılması durumunda mağdurların zararları karşılanabilir" diyen avukat, "O firmalara devlet el koydu ve kayyum atandı” diye konuştu.



"BOŞANDIĞINI BİZDEN DUYDU, İTİRAZ ETMEK İSTEMEDİ"



Müvekkili Mehmet Aydın’ın boşandığını kendisinden öğrendiğini ifade eden Şehmus Uluç, “Müvekkilin boşandığından haberi yoktu. Geçen cuma biz kendisini görmeye gittiğimizde ona bu durumdan söz ettik. Buna itiraz etmememiz yönünde bize talepte bulundu. Boşanmaya itiraz etmeyeceğiz, boşanmak istediğini dile getirdi” dedi.



"28 SANIK, 3 BİN KÜSUR MAĞDUR VAR"



Adli süreçle ilgili bilgi veren bir diğer avukat ise, Mehmet Aydın ile birlikte 28 sanığın daha yargılandığı davalarda 3 bin küsur mağdur olduğunu fakat bu sayının artabileceğini dile getirdi.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?



'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Türk Konsolosluğu’na giderek teslim oldu.



İade süreci başlayan Aydın, 3 Temmuz’da Türkiye’ye getirildi. 4 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.