Tosuncuk'un "kara kutusu" Osman Naim Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu Osman Naim Kaya ifadesinde Çiftlikbank ile herhangi bir alakası olmadığını savundu.

Kaya, İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kaya’nın polise verdiği ifadede, Mehmet Aydın’la sosyal medyada tanıştığını söylediği ortaya çıktı.

"537 BİN DOLAR ALDIM"

Kaya ifadesinde, "Mehmet Aydın ile sosyal medya üzerinden tanıştım, daha önce tanışıklığımız yoktu. Uruguay’a gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptım. Araç, ev alım işlerinde aracılık ettim. Bu işlerde de komisyon adı altında Mehmet Aydın’dan yaklaşık 537 bin dolar aldım." dedi.

Çiftlik Bank kurulduğu tarihte Uruguay'da olduğunu söyleyen Kaya, bitcoin cihazlarını bilmediğini de dile getirdi. Aydın'ın insanları dolandırdığı paralarla herhangi bir alakasının olmadığını iddia eden Kaya, şöyle devam etti:

"Paraguay ülkesine hiç gitmedim. Pabipark ve başka herhangi bir şirkette Mehmet Aydın ile ortaklığım yok, suçlamaları kabul etmiyorum."

