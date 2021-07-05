'Tosuncuk'un sorgusuna bu gece başlanacak

SON DAKİKA HABERİ: Tosuncuk lakabıyla bilinen Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'la ilgili soruşturmada yeni gelişmeler var. Mehmet Aydın'ın bu gece ifadesinin alınmasına başlanacağı belirtildi.  Çiftlik Bank kurucusuna 60 sayfa soru hazırlandı.

NTV Haber 05.07.2021 - 18:21

'Tosuncuk'un sorgusuna bu gece başlanacak

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Son dakika haberi!

Mehmet Aydın'ın sorgusuna bu gece başlanacak. 

Çiftlik Bank vurgunuyla yaklaşık 511 milyon lirayla ortadan kaybolan Mehmet Aydın, Türk Konsolosluğu’na teslim olduğu Brezilya’dan Türkiye'ye getirildi. 

Tosuncuk, gelirken yanında yaklaşık 300 sayfalık evrakla teslim oldu.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Tosuncuk'un getirdiği evrakları inceledi, müfettiş raporları ile karşılaştırdı. Yaklaşık 60 sayfadan oluşan sorularını hazırladı ve bu gece ifade alınmaya başlanacak.

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