'Tosuncuk'un sorgusuna bu gece başlanacak

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Mehmet Aydın'ın sorgusuna bu gece başlanacak.



Çiftlik Bank vurgunuyla yaklaşık 511 milyon lirayla ortadan kaybolan Mehmet Aydın, Türk Konsolosluğu’na teslim olduğu Brezilya’dan Türkiye'ye getirildi.

Tosuncuk, gelirken yanında yaklaşık 300 sayfalık evrakla teslim oldu.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Tosuncuk'un getirdiği evrakları inceledi, müfettiş raporları ile karşılaştırdı. Yaklaşık 60 sayfadan oluşan sorularını hazırladı ve bu gece ifade alınmaya başlanacak.