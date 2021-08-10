'Tosuncuk'un tutukluluk hali devam edecek

Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturmada 7 Temmuz günü tutuklanan Mehmet Aydın hakkında aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Aydın'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?



'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Türk Konsolosluğu’na giderek teslim oldu.



İade süreci başlayan Aydın, 3 Temmuz’da Türkiye’ye getirildi. 4 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.