Tosya'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezi ile köy yollarında sabah saatlerinde sis etkili oldu.
D-100 kara yolunda görüş mesafesi yer yer 70 metreye düştü. Trafikte seyreden sürücüler zor anlar yaşadı.
Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemleri alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sis nedeniyle kaza riskine karşı sürücülerden hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini artırmaları ve sis lambalarını açık tutmaları istendi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- Kastamonu