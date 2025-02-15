Toz şalgam için patent verildi

Adanalıların kebap ve simidin yanında sıkça tükettiği simge içeceklerden şalgam suyu toz formuna getirildi.

ÇÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Erten, Araştırma Görevlisi Dr. Bilal Ağırman ve Dr. Cennet Pelin Boyacı, laktik asit fermantasyonuyla üretilen şalgam suyuna dondurarak kurutma yöntemi uygulayarak düşük sıcaklık ve yüksek basınç altında toz halini elde etti.

Bu yöntemle üretilen şalgam tozunun herhangi bir katkı maddesine ihtiyaç duyulmadan raf ömrünün uzatıldığını belirten Prof. Dr. Hüseyin Erten, "Adana'da kebap yanında şalgamda çok sevilerek tüketilen fermantasyon ürünü bir içecek. Biz öncelikle geleneksel yöntemle şalgam suyunu ürettik. Daha sonra buna dondurarak kurutma yöntemini uyguladık ve toz hale getirdik. Şalgam tozunu kullanarak standartlara uygun bir içecek üretmiş olduk" dedi.

NAKLİYE VE İHRACATI KOLAYLAŞTIRACAK



Bu ürünün avantajlarını anlatan Prof. Dr. Erten, "En önemli avantajı taşıması kolay. Nakliye ve ihracatı kolaylaştırmış olacak. Başka ülkelere, şehirlere bavullarda taşınması, ikramı, hediyesi rahatlıkla yapılabilir. Ayrıca biz toz şalgam ile herhangi bir katkı maddesi kullanmadan raf ömrünü uzatmış oluyoruz. Mineraller açısından zengin, hazmı kolaylaştıran bu ürünün faydaları da çok fazladır. Ulusal patent olarak da tescillenmiş oldu" diye konuştu.