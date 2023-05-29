TPAO 450 personel alacak: TPAO personel alımı hangi illere yapılacak ilana başvuru nasıl yapılır?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 450 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. 175'i lisans, 275'i ön lisans mezunu olmak üzere toplamda 450 personel, TPAO bünyesinde istihdam edilecek. Peki, TPAO personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartlar neler?

TPAO 450 personel alacak: TPAO personel alımı hangi illere yapılacak ilana başvuru nasıl yapılır?

Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ilanı paylaştı. Yayımlanan ilanda;

"Ortaklığımız, Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda arama ve üretim faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmektedir. Artan arama ve üretim faaliyetlerimiz ile petrol ve doğalgaz keşiflerimiz sonucu yeni çalışma arkadaşlarına ihtiyaç duymaktayız. Bu kapsamda 2023
yılı içerisinde, Ankara’da bulunan Merkez Teşkilatımız ile Taşra Teşkilatımız olan Batman, Adıyaman, Trakya ve Şırnak Bölge Müdürlüklerimize çeşitli alanlarda 175’i lisans, 275’i ön
lisans mezunu olmak üzere toplamda 450 personel alımı yapılacaktır." denildi.

TPAO 450 personel alacak: TPAO personel alımı hangi illere yapılacak ilana başvuru nasıl yapılır? - 1

Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş
Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecek. 

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