Düzköy ilçesi Belediye Başkanı Selim Çelenk yaşamını yitirdi.

Bir süredir Ankara'daki bir hastanede tedavi gören 62 yaşındaki Çelenk'in durumu ağırlaştı.

Pankreas rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Çelenk, sabah saatlerinde vefat etti. Çelenk'in cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

DÜZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANI SELİM ÇELENK KİMDİR?



Trabzon Düzköy Belediyesi, 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre AK Parti yönetiminde bulunuyor.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti adayı olarak yüzde 54,51 oy oranıyla belediye başkanı seçilen Selim Çelenk, 23 Kasım 2026 sabahı tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Selim Çelenk, 1964 yılında Trabzon'un Düzköy ilçesinde doğmuş eğitimci, kamu yöneticisi olarak biliniyor.

İlköğrenimini Düzköy'de, liseyi İstanbul Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nde bitiren Çelenk, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezuniyeti sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

Çelenk, öğretmenlikle başladığı kariyerine Trabzon Belediyesi'nde müdürlük, başkan yardımcılığı ve danışmanlık ile devam etti. Çelenk sırasıyla Trabzon, Konya, Ankara ve İstanbul’da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, SGK Başkan Yardımcılığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.