Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Kasım 2024

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 12 Kasım 2024 Salı Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°.