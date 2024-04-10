Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 12 Nisan 2024 Cuma Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 14 Nisan 2024 Pazar Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.
Bugün
14/
11
Yarın
16/
12
Cuma
14/
12
Cumartesi
15/
12
Pazar
16/
12
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