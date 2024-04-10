Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Trabzon için hava durumu bugün nedir? Trabzon için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Trabzon için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Trabzon yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trabzon için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024
Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 12 Nisan 2024 Cuma Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 14 Nisan 2024 Pazar Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

11

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

12

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

12

Cumartesi

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

15

/

12

Pazar

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

16

/

12

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