Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 12 Nisan 2024 Cuma Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 14 Nisan 2024 Pazar Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.