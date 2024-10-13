Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°. Yarın için Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°. 17 Ekim 2024 Perşembe Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. 18 Ekim 2024 Cuma Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.