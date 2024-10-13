Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024
Trabzon için hava durumu bugün nedir? Trabzon için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Trabzon için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Trabzon yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trabzon için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°. Yarın için Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°. 17 Ekim 2024 Perşembe Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. 18 Ekim 2024 Cuma Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.
Bugün
21/
19
Yarın
20/
18
Çarşamba
22/
17
Perşembe
19/
17
Cuma
18/
13
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