Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Temmuz 2024

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. Yarın için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 19 Temmuz 2024 Cuma Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°.