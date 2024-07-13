Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Temmuz 2024

Trabzon için hava durumu bugün nedir? Trabzon için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Trabzon için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Trabzon yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trabzon için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Temmuz 2024
Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. Yarın için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 19 Temmuz 2024 Cuma Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

29

/

24

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

25

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

25

Perşembe

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

29

/

25

Cuma

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

29

/

23

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