Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 15°. Yarın için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 16 Nisan 2024 Salı Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°.
Bugün
15/
12
Yarın
16/
11
Salı
19/
11
Çarşamba
24/
15
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