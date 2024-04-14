Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Trabzon için hava durumu bugün nedir? Trabzon için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Trabzon için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Trabzon yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trabzon için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024
Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 15°. Yarın için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 16 Nisan 2024 Salı Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

15

/

12

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

11

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

19

/

11

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

24

/

15

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