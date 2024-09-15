Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. Yarın için Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 17 Eylül 2024 Salı Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. 18 Eylül 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. 19 Eylül 2024 Perşembe Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°.
Bugün
28/
21
Yarın
28/
22
Salı
26/
22
Çarşamba
26/
19
Perşembe
26/
19
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Trabzon Hava Durumu
- Hava Durumu