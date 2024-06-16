Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Haziran 2024

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 26°. Yarın için Trabzon hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 26°. 21 Haziran 2024 Cuma Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°.
Bugün
26/
22
Yarın
26/
22
Cuma
27/
24
Cumartesi
27/
24
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