Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Haziran 2024

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 26°. Yarın için Trabzon hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 26°. 21 Haziran 2024 Cuma Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°.