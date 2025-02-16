Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025

Trabzon için hava durumu bugün nedir? Trabzon için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Trabzon için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Trabzon yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trabzon için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025
Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Trabzon hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. 18 Şubat 2025 Salı Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°. 19 Şubat 2025 Çarşamba Trabzon hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

11

/

7

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

12

/

5

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

10

/

6

Çarşamba

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

4

/

1

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