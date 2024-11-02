Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024

Trabzon için hava durumu bugün nedir? Trabzon için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Trabzon için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Trabzon yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trabzon için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024
Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. 4 Kasım 2024 Pazartesi Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 5 Kasım 2024 Salı Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

19

/

11

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

15

/

10

Pazartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

10

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

6

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

9

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