Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. Yarın için Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 4 Şubat 2024 Pazar Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 6 Şubat 2024 Salı Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°.