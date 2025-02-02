Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025

Trabzon için hava durumu bugün nedir? Trabzon için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Trabzon için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Trabzon yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trabzon için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025
Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Trabzon hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 4 Şubat 2025 Salı Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 5 Şubat 2025 Çarşamba Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

7

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

14

/

7

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

8

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

6

/

3

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