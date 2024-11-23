Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024

Trabzon için hava durumu bugün nedir? Trabzon için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Trabzon için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Trabzon yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trabzon için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024
Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 14 Kasım 2024 Perşembe Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 15 Kasım 2024 Cuma Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

17

/

13

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

17

/

13

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

17

/

11

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

12

Cumartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

18

/

15

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