Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Trabzon için hava durumu bugün nedir? Trabzon için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Trabzon için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Trabzon yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trabzon için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025
Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Yoğun Kar Yağışı, sıcaklık 4°. Yarın için Trabzon hava durumu Yoğun Kar Yağışı, sıcaklık 3°. 25 Şubat 2025 Salı Trabzon hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 6°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Trabzon hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°.

Bugün

Yoğun Kar Yağışı
Yoğun Kar Yağışı

4

/

-2

Yarın

Yoğun Kar Yağışı
Yoğun Kar Yağışı

3

/

0

Salı

Kar Yağışı
Kar Yağışı

6

/

1

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

6

/

-1

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