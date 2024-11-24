Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Kasım 2024

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 14 Kasım 2024 Perşembe Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 15 Kasım 2024 Cuma Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°.