Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°. Yarın için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 28 Ocak 2025 Salı Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Trabzon hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 13°.