Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025

Trabzon için hava durumu bugün nedir? Trabzon için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Trabzon için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Trabzon yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trabzon için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025
Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°. Yarın için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 28 Ocak 2025 Salı Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Trabzon hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 13°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

10

/

9

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

11

/

6

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

13

/

5

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

13

/

6

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