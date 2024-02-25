Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. 27 Şubat 2024 Salı Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°.