Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024
Trabzon için hava durumu bugün nedir? Trabzon için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Trabzon için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Trabzon yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trabzon için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 29 Ekim 2024 Salı Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 31 Ekim 2024 Perşembe Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°.
Bugün
17/
11
Yarın
18/
11
Salı
18/
12
Çarşamba
17/
12
Perşembe
17/
11
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