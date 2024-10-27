Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024

Trabzon için hava durumu bugün nedir? Trabzon için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Trabzon için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Trabzon yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trabzon için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024
Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 29 Ekim 2024 Salı Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 31 Ekim 2024 Perşembe Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

11

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

11

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

12

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

12

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

11

Öne Çıkan Video

MİT'ten Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 157 bölgeye operasyon

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...