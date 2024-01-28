Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Trabzon için hava durumu bugün nedir? Trabzon için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Trabzon için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Trabzon yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trabzon için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024
Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. Yarın için Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 30 Ocak 2024 Salı Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

4

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

7

/

4

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

2

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

3

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