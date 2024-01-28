Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. Yarın için Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 30 Ocak 2024 Salı Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°.
Bugün
9/
4
Yarın
7/
4
Salı
9/
2
Çarşamba
9/
3
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