Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024

Trabzon için hava durumu bugün nedir? Trabzon için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Trabzon için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Trabzon yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trabzon için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024
Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 1 Ekim 2024 Salı Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 22°. 3 Ekim 2024 Perşembe Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

26

/

19

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

27

/

21

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

23

/

22

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

22

/

19

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

21

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