Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Trabzon için hava durumu bugün nedir? Trabzon için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Trabzon için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Trabzon yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trabzon için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 8 Kasım 2024 Cuma Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 10 Kasım 2024 Pazar Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

12

/

9

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

8

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

9

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

9

Pazar

Az Bulutlu
Az Bulutlu

16

/

8

Öne Çıkan Video

ABD Seçim Sonuçları 2024: Trump'ın açıklama yapması bekleniyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...