Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. Yarın için Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. 2 Temmuz 2024 Salı Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°.
Bugün
27/
20
Yarın
26/
22
Salı
26/
21
Çarşamba
27/
20
Perşembe
30/
22
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