Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Trabzon için hava durumu bugün nedir? Trabzon için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Trabzon için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Trabzon yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trabzon için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024
Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. Yarın için Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. 2 Temmuz 2024 Salı Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

27

/

20

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

26

/

22

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

26

/

21

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

27

/

20

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

22

TÜRKİYE HABERLERİ

Gaziantep’te eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep’te eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İzmir’de çorbacıda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de çorbacıda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Sahilde uyuyakalan kadın polisi alarma geçirdi

Sahilde uyuyakalan kadın polisi alarma geçirdi

Tokat'ta çıkan yangında bir itfaiyeci yaralandı

Tokat'ta çıkan yangında bir itfaiyeci yaralandı

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...