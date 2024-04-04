Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Nisan 2024

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 2 Nisan 2024 Salı Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 3 Nisan 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°.
Bugün
20/
12
Yarın
24/
13
Salı
19/
12
Çarşamba
20/
13
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Trabzon Hava Durumu
- Hava Durumu