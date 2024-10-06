Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Ekim 2024

Trabzon için hava durumu bugün nedir? Trabzon için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Trabzon için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Trabzon yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trabzon için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Ekim 2024
Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 26°. 8 Ekim 2024 Salı Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 22°. 9 Ekim 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. 10 Ekim 2024 Perşembe Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

27

/

18

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

26

/

18

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

22

/

20

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

23

/

17

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

18

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