Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Temmuz 2024

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. Yarın için Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. 8 Temmuz 2024 Pazartesi Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 9 Temmuz 2024 Salı Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°.
Bugün
28/
24
Yarın
27/
24
Pazartesi
28/
23
Salı
26/
23
Çarşamba
27/
23
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