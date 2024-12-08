Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 19°. Yarın için Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. 13 Aralık 2024 Cuma Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°. 15 Aralık 2024 Pazar Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.