Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024
Trabzon için hava durumu bugün nedir? Trabzon için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Trabzon için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Trabzon yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trabzon için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 19°. Yarın için Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. 13 Aralık 2024 Cuma Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°. 15 Aralık 2024 Pazar Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.
Bugün
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Yarın
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Cuma
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Cumartesi
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