Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Trabzon için hava durumu bugün nedir? Trabzon için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Trabzon için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Trabzon yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trabzon için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024
Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 19°. Yarın için Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. 13 Aralık 2024 Cuma Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°. 15 Aralık 2024 Pazar Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.

Bugün

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

19

/

12

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

12

/

9

Cuma

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

4

Cumartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

6

/

3

Pazar

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

1

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