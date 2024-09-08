Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. Yarın için Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 27°. 10 Eylül 2024 Salı Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 11 Eylül 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°.
Bugün
27/
23
Yarın
27/
22
Salı
29/
22
Çarşamba
29/
22
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