Trabzon Havalimanı açıklarında denizde bir ceset bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin kime ait olduğu yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.

Trabzon Havalimanı açıklarında denizde bir ceset bulundu
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Havalimanı açıklarında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden balıkçılar, durumu polise bildirdi.

Sahil Güvenlik ekipleri, bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedi bota alarak, Trabzon Havalimanı yanındaki limana getirdi.

Ambulansa alınan ceset, kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, cesedin önceki gün Sürmene'de meydana gelen taşkın ve heyelanlar sırasında kaybolan 65 yaşındaki Ali Kemal Demir'e ait olabileceği, bu nedenle kimlik tespiti için ailesinin Trabzon Adli Tıp Kurumu'na çağrıldığı öğrenildi.

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