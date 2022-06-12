Trabzon, Rize, Ağrı ve Iğdır için kuvvetli yağış uyarısı

Trabzon ve Rize çevreleri için gök gürültülü sağanak, Ağrı ve Iğdır çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.06.2022 - 12:59

Trabzon, Rize, Ağrı ve Iğdır için kuvvetli yağış uyarısı

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İstanbul'da beklenen sağanak başladı: Meteoroloji uyarmıştı

İstanbul'da beklenen sağanak başladı: Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere ve çevrelerinde kısa süreli ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ve çevrelerinde de öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Dört il ve çevresinde meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar ve hortum oluşumu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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