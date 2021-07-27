Trabzon ve Ordu'da cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı

Trabzon ve Ordu'da cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar sel ve heyelanlara karşı uyarıldı.

Anadolu Ajansı 27.07.2021 - 04:34

Trabzon ve Ordu'da cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Orta ve Doğu Karadeniz illerinde şiddetli yağış beklendiği yönündeki açıklamasının ardından Trabzon'da 18 ilçedeki camilerden anons yapıldı.

Ortahisar ilçesinde merkezi sistem aracılığıyla yapılan uyarı, tüm cami hoparlörlerinden yatsı namazı öncesi vatandaşlara duyuruldu.

Uyarıda, "Can ve mal kaybı olmaması için bütün vatandaşlarımızın özellikle dere yataklarına yakın, tehlike arz eden yerlerde bulunmaması, heyelan tehlikesi olan yerlerde hiçbir şekilde kalınmaması, yağış bitene kadar güvenli yerlerde kalınması yönünde gereken tedbiri hep birlikte alalım, hiç kimsenin canı yanmasın. Bu konuda duyarlı olalım hiç kimse üzülmesin" denildi.

ORDU

Ordu'da da 19 ilçedeki camilerden anons yapıldı.

Altıordu ilçesindeki Ulu Cami'den merkezi sistem aracılığıyla yapılan uyarı, tüm cami hoparlörlerinden vatandaşlara duyuruldu.

Uyarıda, "İlimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden 19 ilçemizde sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Lütfen dikkatli olalım" denildi.

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