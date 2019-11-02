Trabzon ve Rize'de kar hayatı olumsuz etkiledi (Mahsur kalanlar oldu)

Trabzon ve Rize'de dün gece itibari ile başlayan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

TRABZON

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Üçpınar Yaylası'nda bulunan Abdullah ve Cemal Mercan, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ilçe merkezine dönmeye karar verdi.

Yola çıkan Abdullah ve Cemal Mercan, tipi yüzünden Soğuksu mevkisinde mahsur kalınca cep telefonuyla yardım istedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla gece saatlerinde mahsur kalan iki kişiye ulaştı.

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Abdullah ve Cemal Mercan, ekipler tarafından ilçe merkezine ulaştırıldı.

Abdullah Mercan, yayladan dönerken kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldıklarını belirterek, "Ekipler bulunduğumuz yere gelene kadar sık sık arayarak bizi moralli ve uyanık tuttular. Nereden geldiklerini, nereyi geçtiklerini bize sürekli bildirdiler ve sabaha karşı 04.00 gibi bize ulaştılar. Ekipler gelmese donarak ölebilirdik, hepsine teşekkür ederiz" diye konuştu.

RİZE'DE 23 KİŞİ 7 SAAT SONRA KURTARILDI

Rize'nin Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda youn kar nedeniyle mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı.

Gezmeye gittikleri Çamlıhemşin'in Ambarlı, Hazindak ve Pokut yaylaları ile Güneysu'nun Handüzü Yaylası'nda mahsur kalan 23 kişiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

İl Özel İdaresine bağlı 12 kişilik ekip, 9 iş makinesi yardımıyla yayla yollarını açmak için yaklaşık 7 saat süren çalışma yaptı.

Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin de yer aldığı çalışma sonucunda 23 kişiye ulaşıldı. Bulundukları yerden alınarak yerleşim yerine getirilen bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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