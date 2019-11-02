Trabzon ve Rize'de kar hayatı olumsuz etkiledi (Mahsur kalanlar var)

Trabzon ve Rize'de dün gece itibari ile başlayan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

TRABZON

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Üçpınar Yaylası'nda bulunan Abdullah ve Cemal Mercan, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ilçe merkezine dönmeye karar verdi.

Yola çıkan Abdullah ve Cemal Mercan, tipi yüzünden Soğuksu mevkisinde mahsur kalınca cep telefonuyla yardım istedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla gece saatlerinde mahsur kalan iki kişiye ulaştı.

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Abdullah ve Cemal Mercan, ekipler tarafından ilçe merkezine ulaştırıldı.

Abdullah Mercan, yayladan dönerken kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldıklarını belirterek, "Ekipler bulunduğumuz yere gelene kadar sık sık arayarak bizi moralli ve uyanık tuttular. Nereden geldiklerini, nereyi geçtiklerini bize sürekli bildirdiler ve sabaha karşı 04.00 gibi bize ulaştılar. Ekipler gelmese donarak ölebilirdik, hepsine teşekkür ederiz" diye konuştu.

RİZE'DE 23 KİŞİ MAHSUR KALDI

Rize'nin Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıklarını bildiren 23 kişi için çalışma başlatıldı.

İki gündür etkili olan sağanak ve kar yağışı nedeniyle Çamlıhemşin'in Ambarlı, Hazindak ve Pokut yaylaları ile Güneysu'nun Handüzü yaylasına giden yollar ulaşıma kapandı.

Bölgedeki yaylalara gezi amacıyla araçlarıyla giden 23 kişi, kar yağışı sonrası jandarmaya ulaşarak mahsur kaldıklarını bildirdi.

İhbar üzerine AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresine bağlı ekiplerce 4 yaylada yol açma çalışması başlatıldı.

Yayla evlerinde yolların açılmasını bekleyen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.