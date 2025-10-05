Trabzon yolunda mola verdiler: 35 yolcu hastanelik oldu

Ankara'da bir etkinliğe katılan grup, kara yoluyla Trabzon'a dönerken Terme ilçesinde mola verdi.



En son Ankara'da yemek yediklerini belirten grup üyelerinden bazıları, mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine hastaneye götürüldü.



Yolculardan 14'ü Terme, 21'i Çarşamba Devlet Hastanesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.



Hayati tehlikeleri bulunmayan kişilerin tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları öğrenildi.