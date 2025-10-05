Trabzon yolunda mola verdiler: 35 yolcu hastanelik oldu
Ankara'da katıldıkları etkinliğin ardından Trabzon'a dönen gruptaki 35 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Samsun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Ankara'da bir etkinliğe katılan grup, kara yoluyla Trabzon'a dönerken Terme ilçesinde mola verdi.
En son Ankara'da yemek yediklerini belirten grup üyelerinden bazıları, mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine hastaneye götürüldü.
Yolculardan 14'ü Terme, 21'i Çarşamba Devlet Hastanesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Hayati tehlikeleri bulunmayan kişilerin tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları öğrenildi.
- Etiketler :
- Gıda Zehirlenmesi
- Ankara
- Yurt Haber