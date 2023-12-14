Trabzon'a uçuşlar iptal mi? THY'den uçak seferleriyle ilgili açıklama

Türk Hava Yolları (THY) ile AnadoluJet'in Trabzon'a yapacağı bazı seferler karşılıklı iptal edildi. 15 Aralık Perşembe günü iptal olacak uçuşlar Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolu JET tarafından paylaşıldı.

Trabzon'a uçuşlar iptal mi? THY'den uçak seferleriyle ilgili açıklama

ürk Hava Yolları () ile AnadoluJet'in 'a yapacağı bazı seferler, 15 Aralık Cuma Trabzon Havalimanı'nda yapılacak pist çalışmasından dolayı iptal edildi.

Trabzon'a uçuşlar iptal mi? THY'den uçak seferleriyle ilgili açıklama - 1

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Havalimanı 15 Aralık'ta pistteki çalışma nedeniyle 10.00 ila 16.00 saatleri arasında hava trafiğine kapatılacak.

Bu saatler arasında yapılması planlanan THY'nin 4 ve AnadoluJet'in 8 seferi karşılıklı iptal edildi.

Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından ulaşılabilecek.

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