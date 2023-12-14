Trabzon'a uçuşlar iptal mi? THY'den uçak seferleriyle ilgili açıklama

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Havalimanı 15 Aralık'ta pistteki çalışma nedeniyle 10.00 ila 16.00 saatleri arasında hava trafiğine kapatılacak.



Bu saatler arasında yapılması planlanan THY'nin 4 ve AnadoluJet'in 8 seferi karşılıklı iptal edildi.



Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından ulaşılabilecek.