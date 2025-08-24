Trabzon–Cidde seferini yapan uçak acil iniş yaptı

Trabzon–Cidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı. Yolcular ve mürettabatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Trabzon–Cidde seferini yapan uçak acil iniş yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığın'dan yapılan açıklamaya göre; Flynas Havayolu Şirketi’ne ait –Cidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49’da acil durum bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, ", verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18’de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır" denildi. 

Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...