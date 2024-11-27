Trabzon'da 13 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 13 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da 13 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kiremitli Mahallesi'nde 5, Yukarıköy Mahallesi'nde 6 ve Yeşiltepe ile Sukenarı mahallerinde birer evden ihbarı üzerine çalışma başlattı.

JASAT ve Asayiş Timlerince yürütülen çalışmada, hırsızlık olaylarını A.Ö, O.B. ve İ.B'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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