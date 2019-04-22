17 yaşındaki Emel kayıp.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in imzasıyla yapılan açıklamada, şehirler arası otobüs terminalleri, hava ve deniz yolu acentelerinde 18 yaşından küçük çocuklara bilet satışı yasaklandı. Karara ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde, ailesinin ve kurumun bilgisi dışında evden ve yurttan kaçarak kayıp durumuna düşen çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek ve ileride yaşamlarını olumsuz etkileyecek olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmalarının önüne geçilmesi ile ailelerdeki kayıp çocuk infialinin yaşanmaması için şehirler arası seyahatlerde 18 yaşından küçüklere bilet satışı valilik makamının olurlarıyla yasaklamıştır" denildi.

LİSELİ EMEL KAYBOLMUŞTU



Öte yandan 11 Nisan günü Sürmene ilçesindeki evinden kimlikleri, cüzdanı ve cep telefonunu bırakıp çıkan ve 11 gündür ailesinin haber alamadığı Emel Aktaş (17) için polis ve jandarma ekipleri, kentte arama çalışması başlatmıştı.