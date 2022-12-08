Trabzon'da 3 kızını öldüren müezzin hakim karşısında: Ne karar verilecekse razıyım

Trabzon'un Of ilçesinde, 3 kızını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen müezzinin yargılanmasına devam edildi.



Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emre Göktaş, bulunduğu Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU BEKLENİYOR



Cumhuriyet savcısı, sanık Göktaş'ın avukatının, önceki celse müvekkilinin "cezai ehliyetinin tam" olduğuna ilişkin rapora itirazı üzerine, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair istenen raporun beklenmesini talep etti.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Savcı, sanığın tutukluluk halinin de devamını istedi.

''NE KARAR VERİLECEKSE RAZIYIM''



Diyecekleri sorulan sanık Emre Göktaş ise adli tıp kurumu raporunun beklenmesini istediğini belirterek, "Ne karar verilecekse razıyım. Saygı duyuyorum. Ekleyeceğim yoktur" dedi.



Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdığı sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporun beklenmesi amacıyla duruşmayı erteledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde, 31 Ağustos 2021'de, kızları Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ı (4) tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen baba Emre Göktaş tutuklanmıştı.



Davanın iddianamesinde, sanık Emre Göktaş'ın, kızları Yaren, Hiranur ve Elif Beyza Göktaş'ı öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.